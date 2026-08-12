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«Эй, здоровяк, прекрати». Польша пригрозила Маску перестать платить за Starlink для ВСУ

Сикорский пригрозил Маску перестать спонсировать Starlink для Украины
Илон Маск и Радослав Сикорский (коллаж)
Global Look Press

В Польше произошел скандал после внезапного исключения страны из европейского региона связи Starlink. Глава МИД Радослав Сикорский призвал основателя SpaceX Илона Маска прекратить дискриминацию поляков. В противном случае Варшава пересмотрит вопрос о выплате компании миллиардера $50 млн в год за предоставление услуг Starlink на территории Украины. Этими терминалами активно пользуются украинские военные. Маск ранее предупреждал, что «передовая линия ВСУ рухнет», если он отключит Starlink. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску потерей $50 млн в год после исключения страны из состава европейской зоны покрытия Starlink.

«Эй, Илон Маск, здоровяк, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о выплате тебе $50 млн в год за твои услуги»,

— написал он в социальной сети Х.

Накануне Rzeczpospolita сообщило, что SpaceX вывела Польшу из европейского региона связи, который включает более 30 стран, в частности, ее ближайших соседей — Германию, Чехию, Словакию и Литву. Это означает изменение условий для польских пользователей во время поездок за границу, объяснила PAP.

«Поляки с пакетом «В дороге — без ограничений» смогут пользоваться интернетом за рубежом в течение 30 дней в рамках одной поездки. По истечении месяца необходимо вернуться в Польшу для «сброса 30-дневного периода», перейти на более дорогой пакет или изменить страну регистрации», — говорится в публикации.

Польским пользователям, отправляющимся в Испанию или Хорватию на долгий срок, придется переплачивать. Пакет «В дороге — 100 ГБ» за 180 злотых (около 4 тыс. рублей) в месяц закрывается. Вместо него им предлагают безлимитный тариф за 460 злотых (10 тыс. рублей). В самых крайних случаях расходы могут вырасти до 650 злотых (14,5 тыс. рублей) при переходе на «Глобальный приоритетный план».

Кроме того, для использования интернета Starlink в других странах, таких как Германия или Испания, необходимо зарегистрировать свой выезд и предоставить паспорт или другое удостоверение личности с фотографией, предупредил Onet.

«Вопиющая дискриминация <…> Для Илона Маска мы явно какая-то Кения, а не страна в самом сердце Европы», — негодует польский портал о связи и технологиях Telepolis.

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Министр цифровых технологий Польши, депутат сейма Кшиштоф Гавковский также возмутился решением компании Маска. Он обратился к SpaceX с просьбой срочно восстановить равные условия для польских клиентов компании.

«Я не согласен, чтобы глобальная технологическая компания относилась к полькам и полякам хуже, чем к другим европейцам <…> Польша не является рынком второго сорта. Польские клиенты не являются клиентами второго сорта»,

— высказался он в Х.

Гавковский подчеркнул: если SpaceX намерена зарабатывать на польских клиентах, она должна относиться к ним «честно и на равных условиях».

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Поддержка ВСУ или спор с Маском?

Компания SpaceX не раскрыла мотивы своего решения в отношении Польши. Как сообщает Rzeczpospolita, отсутствие официальной позиции вызвало волну спекуляций в отрасли.

«Наиболее часто повторяющаяся гипотеза заключается в том, что исключение Польши связано с ролью страны в поддержке инфраструктуры Украины <…>

В 2022–2024 годах в Польше было закуплено и передано в Киев около 25 тысяч терминалов Starlink. Существуют предположения, что это изменение призвано предотвратить неконтролируемую передачу, перепродажу или несанкционированное использование устройств, приобретенных на польском рынке», — отмечается в материале.

Также высказывается предположение, что исключение Польши из европейского региона связи Starlink обусловлено публичным спором между Маском и властями страны, добавило издание.

В марте прошлого года Маск назвал систему Starlink «костяком украинской армии». Миллиардер подчеркнул, что передовая линия ВСУ рухнет, если он ее отключит. В ответ Сикорский заявил, что услуги Starlink для Украины стоимостью около $50 млн в год оплачивает министерство цифровизации Польши.

«Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других», — добавил Сикорский.

В начале 2026 года глава МИД Польши призвал основателя SpaceX отключить Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что ВС России используют американскую спутниковую систему для ударов по Украине. Маск в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом».

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В июле украинский лидер Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа разрешить использование Starlink для ударов по России. По информации The Atlantic, Маск ответил отказом.

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