«Всегда оставался русским душой». В США умер исполнитель хита «Господа офицеры» Михаил Гулько

Известный российско-американский шансонье Михаил Гулько скончался в Нью-Йорке в возрасте 95 лет. Его коллега Михаил Шуфутинский отметил, что хотя музыкант около 50 лет прожил в США, он оставался русским душой. За свою карьеру Гулько выпустил восемь альбомов и более десятка сборников.

«Был любимцем иммигрантской публики»

Музыкант, исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщило «Радио Шансон».

«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски. <…> Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами»,

— пишет пресс-служба вещателя.

Причины кончины не называются.

На смерть музыканта в Telegram-канале отреагировал коллега Гулько, шансонье Михаил Шуфутинский. Он раскрыл, что музыкант скончался в Нью-Йорке.

«Прожив в Америке почти 50 лет, Миша Гулько всегда оставался русским душой . Он был любимцем иммигрантской публики», — подчеркнул Шуфутинский.

Он добавил, что Гулько являлся великолепным артистом и замечательным человеком, а его голос продолжит «звучать и радовать многих любителей шансона».

Биография Михаила Гулько

Михаил Гулько родился 23 июля 1931 года в Харькове в семье бухгалтера и пианистки. С раннего детства будущий артист рос, окруженный музыкой: слушал пластинки Петра Лещенко, Константина Сокольского и Юрия Морфесси, пел на домашних вечерах под аккомпанемент матери, а позже освоил аккордеон.

Когда началась Великая Отечественная война, семья Гулько была эвакуирована в Челябинск. После школы, в которой ребенок активно занимался самодеятельностью, он любил заходить на городской рынок, где часто выступал безногий матрос в военной форме, который под гармошку пел про моряка Черноморского флота. Позже Гулько расскажет, что запомнил слова этой песни на всю жизнь, но никогда не исполняет ее на концертах из-за мешающих петь слез.

Несмотря на любовь к музыке, после получения аттестата по решению родителей Гулько поступил в технический вуз, параллельно подрабатывая в ресторанах. Из института его отчислили и исключили из комсомола «за поведение, недостойное советского студента» — за отказ ехать на сельхозработы перед защитой диплома. Позже он восстановился на горный факультет Московского политехнического института.

Окончив Политех, он отправился в Донбасс, где 12 лет работал горным инженером в проектном институте «Южгипрошахт». В 1960-х получил должность в Петропавловске-Камчатском и переехал туда. Там он окончил музыкальное училище и стал трудиться руководителем вокально-инструментального ансамбля ресторана «Океан».

Именно на Камчатке Гулько познакомился с Шуфутинским, а также автором песни «За туманом» Юрием Кукиным и певцом Вадимом Козиным. Ему удалось накопить денег и вместе с супругой переехать в Москву, где он «с доплатой выменял себе комнату».

В столице он начал работать «в дипломатических корпусах» и возглавлять несколько ансамблей, в том числе известный коллектив «Эрмитаж», в состав которого входил и будущий фронтмен «Лесоповала» Сергей Коржуков. Однако спустя несколько лет Гулько за исполнение запрещенных песен, по его словам, лишили московской прописки, уволили со всех мест работы, а его коллективы расформировали. В 1980 году музыкант переехал в США, где уже жила его дочь от первого брака. Первое время он продолжил выступать в ресторанах, но позже ему удалось построить успешную карьеру шансонье.

С 1993 года Гулько регулярно гастролировал в России. В 2002 году получил диплом «Академик шансона», а в 2007-м был удостоен премии «Шансон года» и выступал на гала-концерте в Кремле, где его объявили как «Дядю Мишу». Последние годы вел тихую жизнь и не общался с журналистами.

Музыкальная карьера и главные хиты

Уже в 1981 году Гулько выпустил свой дебютный альбом — «Синее небо России» с песнями «Поручик Голицын», «Белая береза», «Эшелон» и «Колыма». Он получил большую популярность в СССР, где распространялся нелегальными копиями.

В 1984 году последовал альбом «Сожженные мосты» с «Господами офицерами», «Прощанием с Родиной» и «Окурочком». В 1985 году, к 40-летию Победы, вышел диск «Песни военных лет», а в 1996-м — «Заграница», где несколько песен были написаны в соавторстве с Михаилом Таничем. Всего Гулько выпустил восемь номерных альбомов и полтора десятка сборников, включая серию «Легенды русского шансона».

Из-за репертуара с тюремными песнями родился миф о криминальном прошлом артиста, который сам он публично развенчивал. При этом Гулько бесплатно дал десятки концертов в колониях, выступая перед осужденными, которых он называл самой благодарной публикой.

«В колониях пою о солнце, маме, детях, но не о тюрьме. Нельзя трогать души людские — там ведь сидят осужденные за убийство, люди с такими сроками, что тебе и не снилось. Для них приезд артиста — огромное событие»,

— вспоминал он.

Личная жизнь

Гулько был трижды женат, но рассказывать о своей личной жизни не любил. Известно, что в первый раз он вступил в брак в молодости и супруга Анна родила ему девочку. Вскоре пара развелась, однако артист активно продолжал поддерживать с дочерью отношения. Позже он второй раз женился, но уже в США новый брак музыканта распался. В 2000 году Гулько женился на русской эмигрантке Татьяне, которая позже стала его концертным директором.