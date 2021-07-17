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Бизнес

Знай наших: инвесторы полюбили российские акции

Эксперты объяснили ажиотажный спрос на ценные бумаги компаний РФ

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Во втором квартале 2021 года было отмечено изменение интереса населения в сторону активов российских компаний. Объем чистых покупок акций нерезидентов снизился со 188 млрд руб. в первом квартале до 41 млрд руб. во втором квартале, а чистые покупки ценных бумаг резидентов, наоборот, увеличились с ₽53 млрд до ₽130 млрд. «Газета.Ru» выяснила, с чем связан такой ажиотаж, и можно ли считать это долгосрочным трендом на фондовом рынке.

В первом полугодии 2021-го рост объемов инвестирования физических лиц в ценные бумаги, значительно ускорившийся с прошлого года, продолжился. По данным ЦБ, за первые пять месяцев этого года приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 млрд рублей, сообщает ЦБ. Однако, вместе с тем произошло резкое изменение в предпочтениях частных инвесторов. Конкретно во втором квартале 2021-го они начали больше внимания уделять акциям именно российских эмитентов.

Что примечательно, общего оттока нерезидентов с развивающихся рынков акций не наблюдалось, однако в последние месяцы объемы покупок значительно сократились и в июне составили $0,6 млрд.

Если сравнивать с ситуацией в прошлом квартале, такого интереса к акциям российских эмитентов не было. Основная доля спроса в тот период пришлась на короткие коротким позиции (инвестор открывает ее в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке). Но, несмотря на преобладающий объем российских акций среди всех инструментов, к концу марта отмечалось снижение их доли с 95,3 до 77,8% на фоне роста объемов коротких позиций на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Их доля к тому же моменту выросла почти в семь раз (с 3,1 до 19,9%). При этом в абсолютных числах объем коротких позиций по российским инструментам изменился незначительно, сократившись на 1,3 млрд рублей.

Такую же тенденцию заметили и в «ВТБ». Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отметил, что обороты торгов иностранными акциями во втором квартале относительно первого упали. «У нас падение составило 5%. В то же время оборот торгов розничных клиентов ВТБ акциями российских компаний во втором квартале относительно первого вырос на 8,6%», — уточняет он.

Данный тренд он связывает с тем, что в оценке акций эмитентов из США и Китая уже во многом был учтен эффект от старта массовой вакцинации и открытия экономик, в то время как в бумагах российских компаний потенциал роста еще оставался. Поэтому российские акции пользовались большим спросом, чем иностранные бумаги.

Руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров считает, что данная ситуация на бирже связана с целым рядом факторов. В первую очередь он назвал высокую оценку американских акций, которые заставили инвесторов искать более доступные истории на российском рынке. Также свою роль сыграл естественный рост, связанный с увеличением числа россиян, вовлеченных в торговлю на биржах (по данным ЦБ — с 5 млн в первом квартале прошлого года до 12,7 млн к марту 2021-го).

Однако, вместе с тем он отметил причастность активов нефтегазовых и сырьевых компаний к сложившейся на бирже ситуации. С учетом последних событий, произошедших в экономике — роста цен на нефть и сырье, в частности на металлы — мы смогли наблюдать возросший интерес к акциям компаний этих отраслей.

С ним в этом мнении сошлись и другие эксперты. Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Хандохин, а также руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин. Последний напомнил, что цены на нефть марки Brent обновили максимум за 2,5 года во втором квартале. Так в период с января по июнь ее котировки взлетели на 23,9 пункта — с $50,8 до $74,4 за баррель.

По подсчетам «Газеты.Ru», с апреля по июнь среди 10 компаний с самыми большим объемом торгов на Мосбирже доля ценных бумаг нефтегазовых компаний по этому параметру выросла с 32,8% до 42,98% в общей массе акций.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в свою очередь связывает это со стабилизацией экономики в целом — ростом деловой активностии потребительского спроса в самой России, а также восстановлением внешних рынков. По его словам, на фоне роста волатильности на американских фондовых рынках российские акции выглядят более безопасно и привлекательно.

Все эксперты сходятся во мнении, что дальнейший рост спроса на ценные бумаги отечественных компаний вполне вероятен, так как текущие тренды для них позитивны.

«При наличии подобного набора инвестиционных возможностей, наш рынок может до сих пор оставаться крайне привлекательным,» — говорит собеседник «Газеты.Ru» из ФГ «Финам». Помимо выделенных отраслей (металлургия, нефтегаз), он также отметил несколько активно растущих компаний, которые привлекают к себе внимание — «Сбербанк», «Яндекс» и «Ozon».

Аналитик из «Тинькофф» такой тренд связывает с тем, что ликвидность бумаг увеличивается, а рост числа инвесторов позитивно влияет на капитализацию. «Благодаря наличию спроса со стороны частных инвесторов, рынки капитала получают дополнительный приток ликвидности, из-за чего мы и видим волну IPO в последние два года», — поясняет он.

Только эксперт из «ВТБ» отметил, что на данный момент рост, обусловленный восстановлением деловой активности на российском рынке, близок к завершению, поэтому инвесторам придется применять более тщательный анализ и переходить к инвестициям в отдельные компании, а не в целые сектора или индексы.

При этом сам ЦБ в своем отчете объясняет тенденцию роста спроса на отечественные акции благоприятной конъюнктурой на финансовых рынках: укреплением курса рубля (за квартал на 4%), ростом цен на нефть (на 18%), ожиданиями по выплатам дивидендов российскими компаниями, быстрым ростом индекса Московской Биржи.

Однако Банк России также предупреждает о возможном увеличении волатильности указанных бумаг, что отмечает и собеседник «Газеты.Ru» из ФГ «Финам».

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