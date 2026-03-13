Бывший игрок сборной России сказал, какие игры будут решающими для ЦСКА

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об интриге в Российской премьер-лиге, подчеркнув, что для претендентов на чемпионство сейчас каждый матч одновременно решающий и сложный.

«В 21-м туре будут на самом деле интересные матчи. Да и вообще сейчас весенняя часть. Мы видим такие матчи, как «Рубин» — «Краснодар». ЦСКА проиграл с крупным счетом «Динамо». Многие говорят, что вот ЦСКА укрепился и вроде неплохо выглядел в кубковой игре с «Краснодаром», но в чемпионате пока не может. Ближайшие матчи будут показательное – сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство? Опять же, важно, как свои матчи проведут те же «Краснодар» и «Зенит». И «Локомотив», который с «Ахматом» мог бы выиграть, но еле-еле сравнял счет и сыграл 2:2. Весна преподносит сюрпризы, радуют команды из нижней части таблицы – все бьются, и мы видим, что выигрывают у фаворитов, где мы этого вообще не ожидаем», — считает Деменко.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» примет «Спартак», ЦСКА отправится в Калининград в гости к «Балтике», а «Краснодар» и «Локомотив» сыграют на выезде с «Сочи» и «Рубином» соответственно.

Ранее глава РПЛ назвал беспрецедентным судейство после рестарта чемпионата.