Зеленский назвал «Санта-Барбарой» ситуацию с переговорами по Украине

Украина готова приступить к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта с Россией, однако дата и место встречи до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ»

По словам украинского лидера, переговоры были перенесены по инициативе американской стороны из-за ситуации в Иране.

«Там целая «Санта-Барбара» с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», – заявил он по окончании рабочего визита во Францию.

Зеленский отметил, что украинская делегация готова прилететь в США, однако российская сторона отказалась и предложила встретиться в Турции или Швейцарии. Американцы, в свою очередь, не согласны с этим вариантом, уточнил президент.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой призвал продолжить переговоры с Россией. Турецкий лидер также заявил о готовности Анкары оказать процессу урегулирования всю возможную поддержку.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине.