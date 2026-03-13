ВККС прекратила полномочия главы девятого арбитража Седова и судьи Стешана

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судьи Бориса Стешана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании коллегии, которое состоялось в пятницу, 13 марта.

Седов занимал пост председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда с 13 декабря 2024 года, Стешан являлся судьей с конца июня 2010 года.

В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) с учетом мнения председателя Верховного суда (ВС) России Игоря Краснова отклонила ряд кандидатур на должности руководителей региональных судов.

24 сентября президент России Владимир Путин освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов оказался единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни.

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.