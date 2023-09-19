Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Гумберт в «Лолите», Арамис в «Железной маске». Джереми Айронсу — 75

Британский актер Джереми Айронс отмечает 75-летие

Исполнитель роли профессора Гумберта Гумберта в «Лолите» и Клауса фон Бюлова в «Изнанке судьбы» родился 75 лет назад в городе Коуэс на острове Уайт в Великобритании. Его отец был бухгалтером, мать — домохозяйкой.

В 18 лет Айронс провалил экзамен в ветеринарную школу, поэтому пошел работать ассистентом в театре, а затем поступил на курсы при бристольском «Олд Вик», позднее став членом труппы этого театра.

В кино актер дебютировал в 1980 году в роли хореографа Михаила Фокина в фильме «Нижинский». Сейчас на его счету более ста фильмов, в том числе «Дом духов», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Казанова», «Железная маска». Айронс — лауреат премий «Оскар» и «Тони», премии Гильдии киноактеров США, двух «Золотых глобусов», трех «Эмми». Айронса называют «королем интонации» за его талант к озвучиванию героев фильмов. Он подарил свой голос главному антагонисту «Короля льва» — Шраму.

«Мы, актеры, живем неплохо. Нам хорошо платят, мы сами выбираем, над чем работать, мы разъезжаем по миру, встречаемся с великими людьми… Профессия — лучше не придумаешь. При том условии, что тебе повезло достичь успеха», — признался Айронс в одном из интервью.

О «неплохой» жизни говорит и недвижимость, которой владеет артист. В 1998 году он купил полуразрушенный замок Килко в Ирландии и потратил на его реставрацию $1,3 млн. «Это настоящее убежище. Там я прячусь от всех. Там я черпаю энергию», — рассказывал актер в интервью «Коммерсанту».

Картина дня
Уклонисты, треш-стримы и электросамокаты: какие законы рассмотрят в Госдуме осенью
Госдума рассмотрит на осенней сессии запрет публикации данных об атаках БПЛА
В Сокольниках возобновил работу ковидный госпиталь
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
Франция не будет запрещать въезд авто из РФ
В США назвали администрацию Байдена «оторванной от реальности» после сделки с Ираном
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата
Новости и материалы
В США рассказали о расколе по военной поддержке Украины на фоне визита Зеленского
Легионер РПЛ о Дне Победы: боюсь представить, как его отмечают в Москве
Звезда «Ворониных» рассказала, как три часа играла в спектакле во время отравления
Подросток выстрелил другу в голову из пистолета, купленного на маркетплейсе
Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз в Россию «Микардиса»
В «Ростехе» рассказали о разработке снарядов, которые обеспечат превосходство над НАТО
Тренер ЦСКА Федотов оправдался за слова о «посторонних людях» в команде
В «Ростехе» пообещали резко увеличить производство БПЛА
Премьеру первого спектакля Богомолова в Александринке перенесли
Киев оснастил свои беспилотники новым устройством
Рублев назвал самую большую жертву, на которую идут профессиональные теннисисты
Главы МИД G7 проведут встречу в Токио в ноябре
МИД Японии обеспокоился сотрудничеством России и КНДР
Мужчина украл у соседки красноухую черепаху и сварил из нее суп
Широков об игроках «Леон Сатурна»: чего меня бояться, я их пока не бил
Российские ученые создали дрон с георадаром для поиска мин с воздуха
В ФТС назвали главные источники доходов бюджета России
Военный эксперт оценил потери ВСУ на Артемовском направлении
Все новости
Байден негативно отозвался о Путине
«Это опасно». Гребенщиков объяснил, почему не поет на Украине и не едет домой
Борис Гребенщиков заявил, что отказался выступать на Украине из-за угроз
США хотят ввести Германию и Японию в Совбез ООН. У России свои кандидаты
Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации
Срывает уроки и держит всех в страхе: что делать, если в классе учится хулиган
Юрист Лупу: администрация не может выгнать из школы ребенка, нарушающего дисциплину
Родной отец, брат-близнец или любовник жены: кем мог быть Железная Маска — узник Людовика XIV?
Эту тайну не раскрыли ни при Наполеоне, ни современные историки
Яблоки: что из них приготовить и как разобраться в сортах
Как правильно использовать разные сорта яблок
Не только Циклоп из «Людей Икс»: Джеймсу Марсдену — 50
Кабмин Украины увольняет всех замов министра обороны. Как изменится ведомство
Гончаренко: кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны и госсекретаря
«Много смертей за ничтожный результат». Как продвигается контрнаступление Украины
Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки ради мира на Украине
Прыщи на лобке и половых губах у женщин: диагностика и лечение
Акушер-гинеколог Черников заявил, что прыщи при сифилисе не болят
Киев судится со странами ЕС из-за зерна. Военная операция на Украине, день 572-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 572-й день
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за восьмой класс
Ответьте на несколько вопросов по русской литературе и узнайте свою оценку
Зачем президент Турции Эрдоган поехал в США и при чем тут Россия
Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну после визита в Нью-Йорк
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях