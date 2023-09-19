Гумберт в «Лолите», Арамис в «Железной маске». Джереми Айронсу — 75

Исполнитель роли профессора Гумберта Гумберта в «Лолите» и Клауса фон Бюлова в «Изнанке судьбы» родился 75 лет назад в городе Коуэс на острове Уайт в Великобритании. Его отец был бухгалтером, мать — домохозяйкой.

В 18 лет Айронс провалил экзамен в ветеринарную школу, поэтому пошел работать ассистентом в театре, а затем поступил на курсы при бристольском «Олд Вик», позднее став членом труппы этого театра.

В кино актер дебютировал в 1980 году в роли хореографа Михаила Фокина в фильме «Нижинский». Сейчас на его счету более ста фильмов, в том числе «Дом духов», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Казанова», «Железная маска». Айронс — лауреат премий «Оскар» и «Тони», премии Гильдии киноактеров США, двух «Золотых глобусов», трех «Эмми». Айронса называют «королем интонации» за его талант к озвучиванию героев фильмов. Он подарил свой голос главному антагонисту «Короля льва» — Шраму.

«Мы, актеры, живем неплохо. Нам хорошо платят, мы сами выбираем, над чем работать, мы разъезжаем по миру, встречаемся с великими людьми… Профессия — лучше не придумаешь. При том условии, что тебе повезло достичь успеха», — признался Айронс в одном из интервью.

О «неплохой» жизни говорит и недвижимость, которой владеет артист. В 1998 году он купил полуразрушенный замок Килко в Ирландии и потратил на его реставрацию $1,3 млн. «Это настоящее убежище. Там я прячусь от всех. Там я черпаю энергию», — рассказывал актер в интервью «Коммерсанту».