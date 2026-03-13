Размер шрифта
Общество

В Москве апрельская погода сохранится до конца следующей недели

Синоптик Паршина: в Москве апрельское тепло сохранится в выходные и на следующей неделе
Belkin Alexey/news.ru

В Москве апрельское тепло сохранится в выходные и на следующей неделе. Об этом «Интерфаксу» рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Если в конце недели, в выходные дни, температура будет превышать норму где-то на 6-8 градусов, то в начале следующей недели немного понизится температура, но все равно она будет выше нормы на 2-4 градуса», — сообщила синоптик.

В выходные, по информации Паршиной, в Московском регионе ожидается теплая погода с рекордными температурами. В субботу, 14 марта, ожидается солнечная погода: ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем — от +12 до +14 градусов. В воскресенье, 15 марта, также ожидается солнечная погода без осадков: ночью температура составит от 0 до -2 градусов, в центре города — от +1 до +3. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов.

До этого синоптик агентства «Метеоновости» рассказала, что в выходные погода Москва побьет очередной температурный рекорд. Согласно прогнозу, климатическая норма будет превышена на 8 градусов, а центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу следующей недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики.

Ранее юрист раскрыла, когда россиянам начнут отключать отопление.

 
