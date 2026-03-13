Размер шрифта
Калашникова поддержала Лерчек после начала химиотерапии: «В Москве очень качественное лечение»

Анна Калашникова: в шоу-бизнесе не ведутся сборы на лечение онкобольной Лерчек
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Певица Анна Калашникова поддержала Лерчек, начавшую курс химиотерапии. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что пока в шоу-бизнесе не ведется сбор средств на лечение, но она готова помочь блогерше.

Артистка призналась, что сама потеряла близких из-за рака. Однако Калашникова верит, что этот диагноз не приговор и с болезнью можно бороться.

«Это, конечно, большая трагедия, ужасная болезнь. Мою семью это тоже коснулось. У меня дедушка и бабушка ушли от рака. Знаю очень хорошо, какое тяжелое лечение и в каком шоке пребывают сейчас ее близкие, семья, дети. Очень жаль, потому что мы действительно с ней часто виделись на мероприятиях, общались до всей этой ситуации. Она всегда была очень доброй, отзывчивой, позитивной, без излишнего пафоса. У моей знакомой тоже четвертая стадия рака, но сейчас технологии очень хорошие. И в Москве, поверьте, очень качественное лечение, очень много центров из Израиля, и наша медицина сейчас на высоком уровне. Я бы хотела ей посоветовать прослушать мнение нескольких специалистов и сразу качественно начать лечение. Химия тоже есть разная», — поделилась певица.

По мнению Калашниковой, болезнь должна повлиять на ход дела Лерчек. Она считает, что в связи с состоянием блогерши необходимы «поблажки».

«Когда человек смертельно болен, тем более многодетная мама и у нее не страшное преступление, можно допустить поблажки, чтобы спасти человека. Отменить наказание, конечно, нельзя, но можно найти лазейки, чтобы оказать должное лечение. Я присоединяюсь к коллегам и хочу, чтобы действительно такому человеку помогли. Все-таки она не отказывается возмещать ущерб и так далее. О сборах на лечение, насколько я знаю, пока речи не было никакой, иначе бы я уже в этом поучаствовала», — заявила Калашникова.

Рак у Лерчек обнаружили сразу после родов. Жених звезды соцсетей рассказал, что из-за болезни у нее начали разрушаться позвонки и метастазы проникли в легкие. Близкие блогерши обсуждали возможность задействовать в лечении врача из Китая, но 13 марта стало известно, что она будет проходить курс химиотерапии в Москве.

Ранее подруга Лерчек заявила, что блогерша верит в победу над раком.

 
