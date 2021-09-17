В колонии рассказали, что Ефремов нарушал порядок отбывания наказания

В колонии ИК-4 Белгородской области выдали характеристику на осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

Документ, который цитирует mk.ru, администрация колонии предоставила для недавно прошедшего суд кассационной инстанции. В суде характеристику нашли «хорошей» — в ней отмечается, что Ефремов «к порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает» и строит отношения с другими заключенными без конфликтов.

При этом говорится, что в быту артист допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, однако в дисциплинарном порядке не наказывался и взысканий за период отбывания наказания не имеет.

Специалисты уточняют, что «мелким нарушением установленного порядка» может быть закуренная в неположенном месте сигарета.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора.