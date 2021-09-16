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Суд заморозил приказ МВД о запрете Мирзализаде находиться в России

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения в России комика Идрака Мирзализаде, пишет РИА «Новости».

Стендапер может остаться, пока суд рассматривает его иск о признании решения МВД незаконным, уточнил адвокат артиста.

Проблемы с законом у 29-летнего комика начались после неосторожной шутки, произнесенной Мирзализаде в рамках шоу «Разгон». Он, в частности, рассказывал про сложности съема жилья в Москве, с которыми сталкиваются лица неславянской внешности. В ходе монолога стендапер рассказал, что, сняв квартиру, в которой до этого жили русские, обнаружил испачканный фекалиями матрас.

Комик отбыл административный арест за шутку и обжаловал решение суда о запрете ему въезда в Россию. Представитель стендапера сообщил, что артист намерен вернуться в страну, поскольку «любит Россию и русских людей».

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