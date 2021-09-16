Стало известно время полета российского «киноэкипажа» к МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» рассказал, сколько будет длиться полет к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз» с экипажем кинематографистов, который будут снимать в космосе первый художественный фильм. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По предварительной информации, планируемая длительность полета корабля «Союз МС-19» к МКС составляет 3 часа 18 минут», — сказал представитель госкорпорации.

11 сентября в «Роскосмосе» сообщили, что для начала съемок первого художественного фильма в космосе высоту орбиты МКС увеличили на 750 м.

Режиссер Клим Шипенко будет снимать актрису Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября. Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

Ранее стало известно, что экипаж съемочной группы, на котором отправится на МКС съемочная группа российской киноленты «Вызов», успешно сдал экзамены.