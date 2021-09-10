Прилучный рассказал о съемках в постельных сценах со звездой «Папиных дочек»

Актер Павел Прилучный рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» о создании постельных сцен фильма «Соври мне правду», в котором он исполнил одну из главных ролей. По признанию артиста, он не испытывает никакого стеснения при подобных съемках.

«У меня нет никаких преград в данном вопросе. Конечно, во время съемок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей выйти с площадки. Оставался только режиссер, — сказал актер, пришедший на шоу вместе с партнершей по ленте Дарья Мельниковой. — Но вообще, думаю, я бы мог и в фильме для взрослых сняться. Шучу, конечно. Это не мой формат. Если только хоум-видео».

Он также поделился ощущениями от обнаженной фотосессии для постера картины: «Ну, мы просто разделись, голенькими постояли — и снялись. Там 40 человек на площадке, все на тебя смотрят».

Драматический триллер «Соври мне правду» вышел на российские экраны 9 сентября. Главные роли в проекте, помимо Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мельниковой , исполнили Евгений Романцов и Елизавета Кононова.