Тур группы Kiss отложили из-за положительного ковид-теста Джина Симмонса

Участник группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусной инфекцией, из-за чего тур музыкантов был отложен. Об этом сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что из-за заболевания Симонса были отложены ближайшие четыре концерта.

«Kiss отложат следующие четыре даты тура. В то время как Пол Стэнли недавно сообщил, что выздоровел от коронавируса, у Джина Симмонса был выявлен положительный результат и проявляются легкие симптомы заболевания», — говорится в заявлении.

Отмечается, что группа и турне-команда останутся дома и будут изолированы в течение следующих 10 дней. Следующий концерт в рамках турне группа может дать уже 9 сентября.

Сам Стэнли отметил, что его симптомы были достаточно слабыми, по сравнению со многими другими случаями заражения коронавирусом. Но даже при этом, музыканту непросто переносить болезнь.

В публикации утверждается, что все члены Kiss и гастролирующая команда были полностью вакцинированы.

Ранее у американского музыканта, 69-летнего вокалиста рок-группы Kiss Пола Стэнли был обнаружен коронавирус.