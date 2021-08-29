Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле восхитились победой сборной России на чемпионате мира по пляжному... 22:16
Талибы* осудили авиаудар США в Кабуле 22:16
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября 22:03
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо 22:02
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника 21:59
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово 21:48
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы 21:40
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн 21:35
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится... 21:35
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану 21:18

Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Markus Green/Global Look Press

Скончался известный исполнитель регги и продюсер Ли «Скретч» Перри, который раздвинул границы ямайской музыки, сообщает Rolling Stone.

Сообщается, что музыкант умер в больнице Ноэля Холмса на западе Ямайки. Причина его смерти пока не называется.

Комментируя смерть певца, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс написал в Twitter: «Мои соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри OD, ласково известного как «Ли Скретч» Перри».

Перри родился в сельской местности Ямайки в 1936 году. Его музыкальная карьера началась в конце пятидесятых, когда его наняли продавать записи для звуковой системы Downbeat Sound System Клемента Додда. К началу шестидесятых Додд открыл свою знаменитую Studio One, где Перри получил свой первый опыт работы в студии звукозаписи, продюсируя несколько десятков песен для лейбла.

После ссоры с Доддом Перри перешел на конкурирующий лейбл Джо Гиббса Amalgamated Records, где продолжал заниматься продюсированием, а также продолжал свою карьеру в звукозаписи в качестве ведущего исполнителя. Разногласия между вспыльчивым Перри и Гиббсом привели к тому, что «Скретч», наконец, сформировал свой собственный лейбл Upsetter Records — дань уважения заявлению Перри «Я расстроен» — в 1968 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану
Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга
Гонка «Формулы-1» была завершена после трех кругов
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника
Новости и материалы
В Кремле восхитились победой сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу
Талибы* осудили авиаудар США в Кабуле
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится в реанимации
Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею
Комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу
Организатор фестиваля в Твери подтвердил, что лидер Rammstein не выступит
Конгрессмены США выступили за отставку президента
Российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии
Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу
В МИД Турции заявили, что у Анкары не получится принять беженцев из Афганистана
Гильерме признался, что очень расстроился из-за непопадания на Евро-2020
Пожар полностью охватил 15 этажей жилого дома в Милане
Выступающий против антикоронавирусных мер техасец умер от COVID-19
Все новости
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»
Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин
Третий титул в истории: Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила Японию в финале домашнего пляжного ЧМ
Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так
В соцсетях считают, что Байден спал на переговорах — на самом деле он бодрствовал
«Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь на поле»
СК начал проверку по факту гибели вратаря Шишмарева
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
Третий триумф в пляжном футболе: Россия выиграла домашний чемпионат мира
«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана
Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях