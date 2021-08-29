Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет

Скончался известный исполнитель регги и продюсер Ли «Скретч» Перри, который раздвинул границы ямайской музыки, сообщает Rolling Stone.

Сообщается, что музыкант умер в больнице Ноэля Холмса на западе Ямайки. Причина его смерти пока не называется.

Комментируя смерть певца, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс написал в Twitter: «Мои соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри OD, ласково известного как «Ли Скретч» Перри».

Перри родился в сельской местности Ямайки в 1936 году. Его музыкальная карьера началась в конце пятидесятых, когда его наняли продавать записи для звуковой системы Downbeat Sound System Клемента Додда. К началу шестидесятых Додд открыл свою знаменитую Studio One, где Перри получил свой первый опыт работы в студии звукозаписи, продюсируя несколько десятков песен для лейбла.

После ссоры с Доддом Перри перешел на конкурирующий лейбл Джо Гиббса Amalgamated Records, где продолжал заниматься продюсированием, а также продолжал свою карьеру в звукозаписи в качестве ведущего исполнителя. Разногласия между вспыльчивым Перри и Гиббсом привели к тому, что «Скретч», наконец, сформировал свой собственный лейбл Upsetter Records — дань уважения заявлению Перри «Я расстроен» — в 1968 году.