Супруга Прохора Шаляпина находится в тяжелом состоянии после заражения COVID-19

Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис, ранее доставленная в больницу с коронавирусной инфекцией, сейчас, по предварительным данным, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Жену исполнителя привезли в медучреждение после свадьбы. Предварительно, у женщины поражено 80% легких.

В настоящий момент она в коме и под аппаратом искусственной вентиляции легких. Также неизвестно, как врачи оценивают состояние Татьяны.

Сейчас не установлено, когда 42-летняя миллионерша из Канады заразилась. По одной из версий, она почувствовала себя плохо сразу после торжественной церемонии.

«Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог — коронавирус в тяжелейшей форме», — объяснил Прохор Шаляпин.

Друзья Татьяны не исключили, что уже сейчас она при смерти.

37-летний певец Прохор Шаляпин женился в одном из элитных отелей Лас-Вегаса.

Ранее жена актера Бориса Щербакова опровергла слухи о COVID-19 у артиста.