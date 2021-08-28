Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»

Сын актрисы Марии Мироновой Андрей Удалов попал в основной состав труппы московского театра «Ленком». Об этом пишет mk.ru со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Как сообщается, в «Ленкоме» прошел традиционный сбор труппы перед открытием театрального сезона. Варшавер рассказал артистам о планах на следующий сезон и представил молодых актеров, которые будут служить в театре. В их числе оказался и Андрей Удалов — внук легендарного артиста Андрея Миронова.

Удалов — приглашенный артист Театра имени Вахтангова. Андрей Миронов был также много лет связан крепкой дружбой с «Ленкомом», пишет издание.

8 марта 2021 года Андрею Миронову могло бы исполниться 80 лет.

22 февраля 2021 года стало известно о смерти актрисы Екатерины Градовой — бывшей супруги Миронова.

Мария Миронова является ведущей актрисой «Ленкома». Она родила сына в июне 1992 года от своего первого мужа — бизнесмена Игоря Удалова. Актриса разошлась с предпринимателем вскоре после рождения ребенка. Также у Мироновой есть сын Федор, которому уже в сентябре этого года исполнится два года.

Ранее сообщалось, что «Ленком» вводит вход для зрителей по «коронавирусным» QR-кодам.