Экс-супруга Прохора Шаляпина высказалась о его новой жене

Лариса Копенкина, вторая жена певца Прохора Шаляпина, в разговоре с NEWS.ru прокомментировала информацию о том, что он снова женился.

Она призналась, что общается с избранницей своего бывшего супруга уже около года и полностью одобряет его выбор. Копенкина также считает ее «хорошей женщиной».

«Для вас-то тайно, а для меня не тайно. Об этом речь идет уже полтора года. Они давно знакомы», — сказала она.

Копенкина подтвердила, что свадьба прошла в США. Она утверждает, что не ревнует Шаляпина и даже дружит с ним и с его новой женой.

«Мы и сейчас с ним общаемся. У нас прекрасные дружеские отношения. В реальной жизни он замечательный друг. Это тот человек, который всегда придет на помощь. А насчет ревности, я вообще никогда никого не ревную», — рассказала Копенкина.

Женщина также отметила, что у нее все хорошо с личной жизнью.

Ранее сообщалось, что Шаляпин тайно женился на миллионерше из Канады Татьяне Девис.

По информации СМИ, свадьба проходила в клубе «Интрига» в Лас-Вегасе. Отмечается, что заведение было полностью закрыто для торжества. После выездной регистрации состоялся банкет, на котором выступал сам Шаляпин. По предварительным подсчетам, стоимость свадьбы составила 15 млн руб.