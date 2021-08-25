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Уволенные из Театра Ермоловой актеры направили обращение в Минкультуры

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Максим Григорьев/ТАСС

Артисты, которых уволили из Театра имени Ермоловой, составили обращение и направили его в Министерство культуры РФ в качестве ответа на официальное заявление театра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одну из артисток.

«Мы составили обращение в министерство культуры. Это ответ на официальный ответ нашего директора, который опубликован на сайте театра. Там указано, что многие годы артисты, которые пошли на сокращение, не работали и даже не появлялись в театре. Это вопиющая ложь, потому что половина из тех, кто находится в списке увольняемых, работали до последнего момента в полном объёме, в том числе и я», — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что письмо было направлено в ведомство сегодня, 25 августа, ответ пока не поступал.

О том, что из театра им. Ермоловой могут уволить 29 артистов, стало известно из письма, которое актеры написали президенту России Владимиру Путину. В нем они обратились к главе государства с просьбой проверить законность массового увольнения сотрудников, а также деятельность художественного руководится Олега Меньшикова, который, по мнению артистов, пытается избавиться от неугодных. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил с себя полномочия директора.

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