Актер Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на супругу актера.

90-летнего актера в экстренном порядке доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. По имеющейся у телеканала информации, состояние здоровья артиста ухудшилось пару дней назад, когда он отдыхал на даче в Грузино во Всеволжском районе Ленинградской области.

В среду, 25 августа, Ивана Краско доставили в 40 поликлинику, откуда медики перевезли актера в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России в Петербурге. Обстоятельства случившегося и информация о его текущем состоянии уточняются.

Иван Краско — советский и российский актёр, народный артист России. Больше всего известен по фильмам «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» и ряд других.

В апреле сообщалось, что 80-летнюю Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт.