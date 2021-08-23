В сети появилось видео, как MaкSим учится ходить после комы

Telegram-канал Baza опубликовал видно, как певица MaкSим (настоящее имя Марина Абросимова, в девичестве Максимова) с трудом передвигается после недавнего выхода из комы.

По данным канала, сейчас она находится дома. Ее вес после болезни составляет чуть больше 30 килограмм, поэтому привычные вещи могут даваться с трудом. В восстановлении ей помогает врач-куратор Денис Павлов.

Представители певицы заявили, что ей пока приходится воздерживаться от физической нагрузки и нельзя петь. Сколько займет у певицы восстановление, предсказать пока невозможно, отметили они.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне. «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.

13 августа артистка выписалась из больницы. 16 августа ее представительница опровергла слухи о том, что звезда направится в реабилитационный центр.