Виктор Пелевин раскрыл название новой книги

Писатель Виктор Пелевин анонсировал выход своей новой книги «TRANSHUMANISM INC.».

Страница новой книги появилась на сайте издательства «Эксмо». Сюжет книги разворачивается в будущем, где богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. При этом в банку попадут не все — на Земле останется уменьшенная до размеров обслуживающего персонала цивилизация и слуги-биороботы.

События развиваются через два века после событий книги Пелевина «iPhuck-10». В книге нет мата «в связи с нравственным возрождением нашего общества».

По информации РБК, книга поступит в продажу 26 августа в 20:21 по московскому времени в бумажном и электронном вариантах, а также в формате аудиокниги, озвученной актером Максимом Сухановым.

Предыдущая книга Пелевина «Непобедимое солнце» вышла в 2020 году. О выходе новой книги стало известно 29 июля.