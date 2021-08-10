Представитель Птахи рассказала, что с ним нет связи после госпитализации

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу, сообщила телеканалу «Звезда» его менеджер Марина Евстифеева.

«К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не дает», — сказала она.

Евстафьева уточнила, что причиной острой боли и госпитализации музыканта стали проблемы с желудком. Информацию из СМИ об операции она не смогла подтвердить, заявив, что не располагает данными.

Ранее стало известно, что в Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха. По данных СМИ, его доставили в одну из московских клиник, где врачи якобы выявили острый холецистит — воспаление желчного пузыря.

Рэперу 40 лет, музыкальную карьеру он начал в 1996 году. С 2006 года снимается в кино. Последняя киноработа с его участием — фильм «Брат 3», нелицензионное «продолжение» знаменитой дилогии Алексея Балабанова.