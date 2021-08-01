Мария, девушка Юрия Хованского рассказала о стоимости оплаты адвокатов, на которых пошла часть суммы от продажи его квартиры, сообщает «РЕН.ТВ».

По словам Марии, решение продать квартиру принял сам Юрий.

«Юра хочет продать квартиру, потому что снимки ее были засвечены в интернете, потому что люди обсуждают, смеются над всем этим. Но я думаю, что на адвокатов деньги тоже понадобятся», — рассказала Мария.

Она уточнила, что из-за возможного продления меры пресечения до полугода, могут увеличиться расходы на адвокатов.

«И адвокат боится, что это до полугода будет длиться. Поэтому потребуются деньги и на адвокатов в том числе. Это достаточно дорогостоящая услуга, тем более по такому делу», — заявила Мария, уточнив, что речь идет о семизначной сумме.

Сделка по продаже квартиры блогера произойдет не ранее, чем он выйдет из тюрьмы.

Ранее риелтор рассказал, что квартира Хованского пользуется «большим спросом».