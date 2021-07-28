Скончалась звезда телесериала «Клан Сопрано»

В возрасте 62 лет в Нью-Йорке скончался актер Рик Айелло, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и фильму «Твин Пикс: сквозь огонь», сообщает издание Deadline.

Последние годы Айелло боролся с раком поджелудочной железы, с той же болезнью боролся и его брат, каскадер Дэнни Айелло III. Он умер в 2010, в возрасте 53 лет.

Вместе со своим отцом Дэнни Айелло, Рик снимался во многих фильмах — «Делай, как надо», «Бруклинское состояние сознания» и «Ночи Гарлема». Дэнни Айелло умер 12 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

Также Рик Айелло снимался в таких сериалах, как «Секс в большом городе», «Уокер» и «Техасский рейнджер».

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