Минкультуры: крупные кинопремьеры в России пройдут ближе к концу года

В Минкультуры России заявили, что из-за коронавирусных ограничений все основные премьеры российских фильмов в кинотеатрах следует ждать ближе к концу года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Эпидемиологическая обстановка на данный момент не во всех регионах позволяет снять ограничения, что сказывается на кинотеатральном прокате. (...) Основные крупные релизы ожидаются в IV квартале, во многом результаты этого периода будут решающими по итогам года», — сообщили в министерстве.

По данным Минкульта, с начала года в кинотеатрах страны было продано 86,7 млн билетов. При этом в связи с пандемией правительство России выделило субсидию для поддержки отрасли.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что министерство после открытия кинотеатров поддержит прокат российских фильмов. По ее словам, сейчас есть несколько картин, которые уже готовы и ждут выхода, всего на первом этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будут поддержаны семь продюсеров.