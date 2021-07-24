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Актер Николай Бурляев назвал российское кино «омерзительным»

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«Мосфильм»

Актер Николай Бурляев в интервью Youtube-каналу «Ещенепознер» жестко раскритиковал современные российские фильмы.

Отечественные сериалы он назвал «гнусными и бездарными», а кино — «омерзительным». По мнению актера, количество фильмов, которые можно смотреть и не стыдиться, не превышает десяти картин, все остальное «понижает духовный уровень» зрителей.

Бурляев добавил, что современное кино отказалось от достижений таких великих режиссеров прошлого, как Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Сергей Бондарчук.

Главной причиной кризиса Бурляев назвал человеческий фактор, пояснив, что раньше кинематографисты были влюблены в свою работу. Актер подчеркнул, что современные режиссеры ничего не смогут ему дать, поэтому он сосредоточился на частной жизни и перестал сниматься в кино.

Николай Бурляев получил широкую известность после ролей в фильмах Андрея Тарковского «Мальчик и голубь» и «Иваново детство», обе картины в 1962 году получили призы на Венецианском кинофестивале. В 1996 году Бурляеву было присвоено звание «Народный артист РФ».

Ранее феминистки раскритиковали кинофестиваль «Новая женственность», куратором которого выступил мужчина.

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