Народный артист России, актер театра и кино Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя», — написал актер под выложенным постом.

Это третий ребенок Безрукова и его второй супруги Анны Матисон, у них также есть дочь Мария и сын Степан. От актрисы Кристины Смирновой у Безрукова есть дочь Саша и сын Иван.

В 2015 году актер расстался со своей первой супругой Ириной Безруковой. Спустя три года артист объяснил, что стало причиной развода с бывшей женой Ириной. Актер дал откровенное интервью, в котором признался, что чувствовал во время развода, и рассказал, как ему живется сейчас.