У солиста Blink-182 нашли лимфому четвертой стадии

Вокалист американской поп-рок-группы Марк Хоппус рассказал, что врачи диагностировали у него лимфому четвертой стадии. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По данным издания, о своем диагнозе певец объявил во время стрима.

«Насколько я понимаю, она попала в четыре разные части моего тела», — поделился Хоппус.

По словам артиста, рак распространился по телу и сейчас не ясно, какие могут быть последствия для здоровья. Подробностей курса лечения Хоппуса сейчас нет.

Марк Хоппус один из основателей музыкального коллектива Blink-182, существующего с 1992 года. Он также сформировал группу +44 и играет в супергруппе Simple Creatures.

Ранее сообщалось, что у американского актера Джеймса Майкла Тайлера, известного по роли Гантера в популярном сериале «Друзья», диагностировали рак четвертой стадии.