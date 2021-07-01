Билл Косби выйдет на свободу после обвинений в изнасиловании

Американский актер и шоумэн Билл Косби, осужденный за изнасилование, выйдет из тюрьмы досрочно — суд отменил его приговор, сообщило издание New York Post.

Сообщается, что Верховный суд Пенсильвании посчитал, что Косби было отказано в справедливом судебном разбирательстве: в основе дела были показания самого Косби, данные в обмен на обещание не предъявлять ему обвинение. Следующий прокурор не счел себя связанным этой договоренностью и вынес обвинение незадолго до истечения срока давности по статье.

По решению суда, соглашение с предыдущим прокурором позволяет освободить Косби от наказания за сексуальное насилие в отношении бывшей баскетболистки Андреа Констанд в 2004 году.

Кроме того, постановление запрещает повторное рассмотрение дела.

Билла Косби в 2018 году приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование — после оглашения приговора он заявлял о намерении отбыть максимальный срок. Артист провел в заключении более двух лет.

В мае 2021 года комиссия рассмотрела просьбу его адвокатов об условно-досрочном освобождении — тогда Косби отказали в условно-досрочном освобождении.