В США продали с аукциона картину Черчилля за $1,8 млн

Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, продана на торгах в Нью-Йорке более чем за $1,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Phillips.

Полотно размером 76 на 63,3 см было написано маслом летом 1921 года. На нем запечатлены лес и ров с водой. Картина ранее была собственностью греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке планируют продать картину, написанную Уинстоном Черчиллем. Ее британский премьер подарил миллионеру Аристотелю Онассису в 1950-х годах.

Онассис повесил картину в салоне своей яхты Christina, где она висела рядом с картинами Эль Греко, Писсарро, Гогена и Вермеера. Сам Черчилль совершил несколько круизов на судне Онассиса.

Черчилль за свою жизнь написал более 500 картин. Весной одну из них, «Башня мечети Кутубия», выставила на аукцион «Кристис» американская актриса Анджелина Джоли. Картина была продана за рекордную для живописных работ бывшего премьер-министра Великобритании сумму в $11,5 млн.