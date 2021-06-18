Cуд отклонил иск обвинившего Кевина Спейси в домогательствах мужчины

Суд отклонил все претензии одного из двух мужчин, подавших иски против американского актера Кевина Спейси в рамках дела о сексуальных домогательствам, поскольку отказался публично раскрыть свою личность, пишет Daily Mail.

В мае судья постановил, что разглашение личности истца, который в судебных документах указан как C.D., усилит интерес публики к нему из-за того, что Спейси является знаменитостью. Это, как считает суд, побудило бы актера выступить перед судом.

Однако адвокаты обвинителя заявили, что раскрытие личности привлечет «внезапное нежелательное внимание».

Как утверждает C.D., Спейси приставал к нему в 1983 году, когда ему было 14 лет. Их «отношения» закончились после того, как истец отказался вступить с актером в сексуальные отношения.

По словам второго истца, актера Star Trek Энтони Раппа, он был в том же возрасте, когда Спейси в 1986 году домогался его на вечеринке у актера дома.

Сам артист отрицает все обвинения.

В 2018 году на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, но обвинения в адрес Спейси были отозваны прокуратурой.

В сентябре 2020 года актер Энтони Рэпп и неназванный мужчина подали против Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, которые могли происходить в 1980-х годах.