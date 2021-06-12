В РПЦ оценили появление Бузовой в постановке МХАТа

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» прокомментировал участие поющей ведущей Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького о молодости советского вождя Иосифа Сталина.

«Театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля», — заявил представитель церкви.

Митрополит признался, что далек от театрального искусства, а во МХАТе был только один раз, когда исполнял собственное музыкальное произведение «Страсти по Матфею».

11 июня на сцене МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Одну из ролей в нем исполнила Ольга Бузова. Действие спектакля начинается в 1902 году в городе Батум, куда молодой Иосиф Сталин приезжает по заданию партии. Также в постановке показаны события 1924 года, происходящие после смерти Владимира Ленина.