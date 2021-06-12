Наталия Орейро в кокошнике обратилась к россиянам

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро обратилась к россиянам по случаю Дня России, видеозапись опубликована на странице посольства России в Аргентине в Twitter.

«Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю!» — заявила Орейро.

На кадрах она предстала в красном кокошнике.

Орейро наиболее известна по главной роли в сериале «Дикий ангел». Она регулярно бывает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.

В июне 2016 года актриса подала документы на получение российского паспорта, а в 2021 году исполнила на русском языке песню о конце пандемии.