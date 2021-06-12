Наталия Орейро в кокошнике обратилась к россиянам
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро обратилась к россиянам по случаю Дня России, видеозапись опубликована на странице посольства России в Аргентине в Twitter.
«Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю!» — заявила Орейро.
На кадрах она предстала в красном кокошнике.
Орейро наиболее известна по главной роли в сериале «Дикий ангел». Она регулярно бывает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.
В июне 2016 года актриса подала документы на получение российского паспорта, а в 2021 году исполнила на русском языке песню о конце пандемии.
���� Наталья Орейро - певица и актриса, Уругвай, Аргентина:— Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) June 12, 2021
Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю! ����@MID_RF#ДеньРоссии, #МыРоссия #paramirusiaes #DiaDeRusia #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gjjfvHJeSa