Народный артист России назвал провалом выступление Бузовой во МХАТе

В ходе выступления на сцене МХАТа певица Ольга Бузова перешла на крик и рассмешила зрителей, заявил народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев. В беседе с «360» он отметил, что для профессионального артиста такую ситуацию можно считать провалом.

Матвеев рассказал, что переход на крик — это частая ошибка начинающих артистов. При этом, по его мнению, «давать петуха» на глазах у зрителей непростительно.

«Этим сейчас пользуется молодежь, потому что она не может (выдержать — «360») сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это все на психоз. Это наигрышем у нас считается», — сказал исполнитель.

11 июня на сцене МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Одну из ролей в нем исполнит Ольга Бузова: роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Ранее «Газета.Ru» посетила генеральную репетицию и рассказала о постановке словами ее участников.