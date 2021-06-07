Иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги в рясе кощунством

Победитель шоу «Голос», клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий назвал исполнение Еленой Ваенгой песни «Золотые купола» в монашеской рясе кощунством.

Об этом он заявил во время беседы с РИА «Новости». «Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню», — поделился мнением Фотий.

Он также указал на то, что Елена Ваенга – верующий человек, и, как он считает, может вынести урок из отзывов и реакции общественности. «Просто нельзя из всего делать шоу», — не сомневается он. «В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились», — объяснил священнослужитель.

Фотий также пошутил, что если бы артистка в таком наряде поехала на конкурс «Евровидение», то могла бы занять первое место.

Елена Ваенга спела песню «Золотые купола» 4 июня в одном из шоу в эфире Первого канала.