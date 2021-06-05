Моргенштерн появился на премии МУЗ-ТВ в инвалидной коляске

Репер Моргенштерн, который недавно попал в больницу, приехал на музыкальную премию в инвалидной коляске. Об этом пишет StarHit.

Когда ведущий задал реперу вопрос о самочувствии, тот нецензурно выругался и заявил, что планирует забрать четыре «тарелки» (вручаемые на премии награды). В зале Моргенштерн передвигался на коляске, в этом ему помогали ассистенты.

По информации издания, у репера могут быть проблемы с почками, из-за чего он вынужден проходить лечение. В то же время некоторые считают, что это может быть очередным способом привлечь внимание СМИ и фанатов.

Ранее Моргенштерн был признан виновным в пропаганде наркотиков, и ему был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. До этого Лига безопасного интернета обнаружила в его текстах пропаганду наркотических веществ и направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.