Съемки клипа Анны Семенович закончились дракой

Журналисты устроили драку на съемках клипа бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович, пытаясь сфотографировать ее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Семенович пыталась помирить затеявших потасовку мужчин со словами: «Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!»

После потасовки на место приехала полиция, отмечает «КП». Сотрудников правоохранительных органов вызвал один из участников драки. Представители прессы помирились, а в результате драки никто не пострадал.

Сама певица появилась на площадке в образе невесты, а само видео снимали на фоне Измайловского кремля. По словам артистки, в своем клипе она предстанет свадебной феей, соединяющей любящие сердца.

Ранее в cети появилось видео драки двух пассажиров автобуса в районе Веселый Поселок Санкт-Петербурга. Уточняется, что мужчины подрались из-за маски. На кадрах видно, что из автобуса, подъехавшего к остановке, выпали два дерущихся пассажира.