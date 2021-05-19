Участников «Уральских пельменей» привлекли к делу по иску продюсера Нетиевского

Арбитражный суд Москвы, который занимается рассмотрением иска экс-участника и продюсера Сергея Нетиевского о взыскании около 42 млн рублей с ООО «Уральские пельмени продакшн» (УПП), привлек девятерых участников шоу «Уральские пельмени» в статусе третьих лиц к процессу по данному делу, передает РИА «Новости».

Как сообщается, суд в среду, 19 мая, удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика.

Истец считает, что оно направлено на затягивание разбирательства, поскольку права привлеченных не будут никак задеты будущим судебным актом по делу. По его словам, из-за подобных действий он и его представители больше года не могут начать рассматривать спор «по существу».

Отмечается, что Нетиевский направил в суд иск о взыскании с УПП компенсации за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев шоу. В таком качестве он в 2010-2015 годах принимал участие в создании 57 программ. Нетиевский и девять других участников коллектива передали авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. В договоре было прописано определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС. Кроме того, документ предусматривал дополнительную оплату за сверхлимитные показы.

Нетиевский был директором ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», в 2011 году учрежденного на паритетных началах десятью участниками шоу, среди которых были Сергей Исаев, Вячеслав Мясников и др. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, после этого между ним и бывшими коллегами начались судебные разбирательства.

Ранее ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского часть многомиллионного иска.