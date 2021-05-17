«Санаторий, а не Евровидение»: Манижа — об обстановке на конкурсе

Представительница России на «Евровидении» Манижа Сангин (Manizha) в интервью РИА «Новости» рассказала о том, какая обстановка сложилась перед конкурсом в этом году.

По ее словам, в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нет традиционных вечеринок, чему она рада. «Они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение!» — смеется она.

Сейчас участникам и делегациям из разных стран запрещено контактировать друг с другом. «Но на расстоянии мы успели обмолвиться приветствиями со шведом, Tusse, они даже пели нашу песню «Русская женщина». Мы пересеклись на выходе с пресс-конференции, они как раз заходили в зал. И в этот момент вся его команда начала петь на русском языке!» — поделилась Манижа.

Манижа также заявила, что планирует как минимум выйти в финал.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.