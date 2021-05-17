«Кролик Питер 2» возглавил отечественный кинопрокат в выходные

Мультфильм «Кролик Питер 2» возглавил российский прокат в премьерные выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильму удалось собрать 99,7 млн руб. в период с 13 по 16 мая. Главный герой мультфильма — кролик Питер, который отправляется на поиски приключений в большом городе. Члены его семьи пытаются вернуть кролика домой.

На второй строчке оказался фильм ужасов «Пила: Спираль». Девятый фильм популярной хоррор-франшизы в премьерные выходные собрал 73,9 млн руб.

На третьем месте в отечественном прокате — боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» с 47 млн руб.

На минувшей неделе российский прокат возглавила комедия Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало».