Том Круз отказался от всех своих «Золотых глобусов»

Американский киноактер Том Круз, обладатель трех статуэток премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA, сообщает издание Deadline.

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA.

Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Свои «Золотые глобусы» Том Круз получил в 1990, 1997 и 2000 годах.

Ранее американский телеканал NBC заявил, что не будет транслировать «Золотой глобус».