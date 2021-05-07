Mash: в Москве госпитализирован худрук театра Вахтангова

В Москве госпитализировали художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина был доставлен в больницу с сердечным приступом. В настоящее время он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Римас Туминас — советский, российский и литовский театральный режиссер. Родился в Литве в 1952 году. В 1978 окончил режиссерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру поставил более 20 спектаклей в различных театрах. Является художественным руководителем театра Вахтангова с 2007 года.