Познер рассказал о состоянии после вакцинации «Спутником V»
Телеведущий Владимир Познер поделился личным опытом вакцинации от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я даже не заметил, что у меня была вакцинация. Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй», – рассказал журналист.
Он также привал всех сомневающихся «не делать глупость» и привиться от коронавируса.
«Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно», – подчеркнул Познер.
Ранее Познер рассказал, как избавиться от страха заболеть коронавирусом.
За весь период пандемии в России выявлено более 4,4 млн случаев COVID-19, более 95 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.