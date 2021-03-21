Познер рассказал о состоянии после вакцинации «Спутником V»

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телеведущий Владимир Познер, 2017 год
РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер поделился личным опытом вакцинации от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я даже не заметил, что у меня была вакцинация. Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй», – рассказал журналист.

Он также привал всех сомневающихся «не делать глупость» и привиться от коронавируса.

«Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно», – подчеркнул Познер.

Ранее Познер рассказал, как избавиться от страха заболеть коронавирусом.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,4 млн случаев COVID-19, более 95 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.