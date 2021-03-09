Лоза раскритиковал выбор певицы Манижы на «Евровидение-2021»

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза резко отреагировал на выбор певицы Манижи (Manizha) для выступления на «Евровидении — 2021».

Он подверг критике артистку, заявив, что ее творчество в России никому не интересно.

Музыкант считает, что то же самое касается и остальных представителей России на этом песенном конкурсе за последние десять лет. По его словам, певцы отправляются на «Евровидение» не для представления страны, а с целью показать себя.

«Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — сказал Лоза в интервью РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что певица Манижа (Manizha) будет представлять Россию на «Евровидении — 2021» с песней Russian woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.