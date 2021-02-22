Джеймс Франко урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в школе актерского мастерства

Американский актер Джеймс Франко, который был директором и основателем уже закрытой школы актерского мастерства Studio 4, предварительно урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в учебном учреждении, пишет Deadline.

Урегулирование было достигнуто в судебном процессе, в котором утверждалось, что предполагаемые инциденты произошли во время мастер-класса по сексуальным сценам, который Франко преподавал в этой школе.

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