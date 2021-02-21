Представитель жены Мягкова рассказал, почему она не пришла на похороны актера

Представитель актрисы Анастасии Вознесенской объяснил, почему она не пришла на похороны супруга, народного артиста Андрея Мягкова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он отметил, что семья возмущена появившимися слухами об одиночестве и бедности актрисы, поэтому решила дать комментарий, от которого ранее воздерживалась.

«Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья», — подчеркнул ее представитель.

По его словам, Вознесенская получает хорошую пенсию, поэтому ни в чем не нуждается. Кроме того, она находится в окружении родных, в частности племянников.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет 18 февраля. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее стали известны детали гибели актера.