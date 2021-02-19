Рианну застыдили за откровенное фото с фигуркой божества

Дизайнера и певицу Рианну застыдили в Instagram из-за откровенного фото с фигуркой индуистского божества Ганеши, сообщает Sky News.

Фигурку божества, которое традиционно изображают со слоновьей головой, одетая только в трусы-боксеры Рианна повесила себе на живот. Это подписчики певицы сочли неуважением по отношению к тем, кто исповедует индуизм. «Рианна, прекращай эту чушь. Это оскорбительно — носить Ганешу таким образом», «Тот факт, что ты надела религиозное украшение с символом моей культуры, уже в достаточной степени является культурной апроприацией. Разве норма, что человек с доступом к любой информации не может найти значение цепочки и украшения на своей шее?», «Почему Ганеша стал украшением для продажи нижнего белья?» — негодуют фолловеры.

В октябре 2020 года Рианна возмутила мусульман. Она использовала изречения пророка Мухаммеда в своем музыкальном шоу на подиуме.