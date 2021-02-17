Анастасия Макеева прокомментировала слухи о семье своего жениха

Актриса Анастасия Макеева в беседе с изданием «Стархит» прокомментировала слухи о том, что ее жених Роман якобы оставил в другой стране жену и четверых детей.

Мужчина приехал в Россию на заработки из Словении, не смог вернуться назад из-за пандемии, а в июле 2020 года познакомился с Анастасией Макеевой. В СМИ сообщалось, что о разводе Роман якобы сообщил супруге по СМС. «Я очень люблю детей. Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться», — ответила Макеева на вопрос о наследниках жениха.

Макеева официально была замужем три раза — за актерами Петром Кисловым и Глебом Матвейчуком, а также юристом Александром Саковичем. Сообщения о разводе с Саковичем появились в прессе летом 2020 года.