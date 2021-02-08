В Центре Мейерхольда заверили, что Шмыкова продолжит выходить на сцену

В московском Центре имени Мейерхольда подтвердили, что страница актрисы Варвары Шмыковой временно закрыта.

Как рассказала в беседе с РИА «Новости» арт-директор центра Елена Ковальская, актриса продолжит выходить на сцену театра. «Варвара Шмыкова – актриса негосударственной театральной компании «Июльансамбль», этот театр – один из резидентов центра. Шмыкова играет и будет играть в спектаклях центра, но ее страница на сайте временно закрыта по моему личному решению», — заверила Ковальская.

Ранее исчезновение страницы Шмыковой с сайта Центра Мейерхольда обеспокоило ее поклонников. Некоторые решили, что причиной этого могут быть ее высказывания в социальных сетях.

В конце 2020 года звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова стала одной из «Женщин года» по версии журнала Glamour.